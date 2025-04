Anteprima24.it - Incidente in via Matarazzo: scontro tra due auto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutostradale fortunatamente senza feriti in viaall’incrocio con via Saponaro. Per cause in corso d accertamento una Lancia e un Audi si sono scontrate e quest’ultima ha prima abbattuto un segnale stradale finendo poi la sua corsa sul marciapiede. Non si registrano feriti nonostante il violento impatto. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. L'articoloin viatra dueproviene da Anteprima24.it.