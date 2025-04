Iltempo.it - Crosetto da Gramellini smonta la piazza di Conte: "Non intendo mettermi l'elmetto"

"Questa non è più l'epoca delle grandi democrazie. Sarà l'epoca delle grandi potenze, che quasi mai sono grandi democrazie. Dobbiamo abituarci a una epoca di questo tipo". Sono le parole del ministro della Difesa Guidoa In altre parole su La7. "Noi rimarremo una grande democrazia - continua l'esponente del governo di Giorgia Meloni - ma siamo un piccolo Paese. Temo un G7 dove non ci saranno più Germania, Francia, Italia ma in cui ci saranno Stati Uniti, Cina, India, Arabia Saudita, Russia, le grandi potenze, indipendentemente dalle conquiste sociali e democratiche. E questo può cambiare l'agenda del mondo". "Dobbiamo concentrarci sui valori, ma imparare a difenderli in modo pragmatico, in un confronto con il mondo che sarà sempre più accelerato e difficile, come ci sta dimostrando Trump, in cui magari non si è amici ma si diventa concorrenti.