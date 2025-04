Milan-Fiorentina 2-2 avvio da incubo e rimonta sfiorata | solito Diavolo Europa lontana

Milano, 5 aprile 2025 – solito Milan, solito avvio da incubo, solita reazione: alla fine, con la Fiorentina, arriva un punticino da bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno. L'Europa, infatti, resta lontanissima: -4 dalla Conference League, -8 dalla Champions, in attesa delle altre partite. Le velleità di rincorsa, restano soprattutto nel dire e sempre meno nel fare. Quanto meno, la squadra è stata applaudita dai tifosi a fine partita. Tifosi che non hanno esposto il solito unico striscione (“Solo per la maglia") per divieto del Gos e della Questura, ulteriore provvedimento in seguito all'inchiesta Doppia Curva. Curva che, dopo la pausa nel derby, ha ricantato il classico “Cardinale, devi vendere, vattene”. Il Milan resta quindi sulle montagne russe, ben note anche ai tempi della gestione Fonseca. Sport.quotidiano.net - Milan-Fiorentina 2-2, avvio da incubo e rimonta sfiorata: solito Diavolo, Europa lontana Leggi su Sport.quotidiano.net o, 5 aprile 2025 –da, solita reazione: alla fine, con la, arriva un punticino da bicchiere più mezzo vuoto che mezzo pieno. L', infatti, resta lontanissima: -4 dalla Conference League, -8 dalla Champions, in attesa delle altre partite. Le velleità di rincorsa, restano soprattutto nel dire e sempre meno nel fare. Quanto meno, la squadra è stata applaudita dai tifosi a fine partita. Tifosi che non hanno esposto ilunico striscione (“Solo per la maglia") per divieto del Gos e della Questura, ulteriore provvedimento in seguito all'inchiesta Doppia Curva. Curva che, dopo la pausa nel derby, ha ricantato il classico “Cardinale, devi vendere, vattene”. Ilresta quindi sulle montagne russe, ben note anche ai tempi della gestione Fonseca.

Serie A, Monza-Como 1-3, Parma-Inter 2-2, Milan-Fiorentina 2-2. Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-2: incubo Musah, Jovic dà la scossa. Bene i portieri Maignan e De Gea. Serie A: in campo Milan-Fiorentina 0-1 DIRETTA. Milan-Fiorentina 2-2, report e pagelle: i viola vanno avanti, Abraham e Jovic salvano Conceiçao. Milan-Fiorentina 2-2: risultato finale e highlights. Video Gol Milan-Fiorentina 2-2, highlights e sintesi. Ne parlano su altre fonti

Il solito Milan costretto a inseguire: 2-2 con la Fiorentina, l'Europa resta lontana - Siamo nella fase del campionato in cui i tecnici evitano accuratamente di definire "decisive" le sfide ma è evidente che, dall'ottica del Milan, un successo risulti una via necessaria per non veder al ... (msn.com)

Milan-Fiorentina risultato 2-2: Jovic e Abraham rimediano a un avvio choc - Il Milan, contro la Fiorentina, riacciuffa un match che pareva destinato a trasformarsi nella decima sconfitta di questo campionato e rimane a quattro punti proprio dai viola e da Lazio e Roma impegna ... (corriere.it)

Il Milan rimonta la Fiorentina da 0-2 a 2-2, ma il pari non serve a nessuno - Il Milan rimonta due goal contro la Fiorentina, ma il pareggio non basta per alimentare le speranze europee. Finisce 2-2 a San Siro ... (msn.com)