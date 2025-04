Inter-news.it - Bernabé: «Episodi girano la partita! Il mio gol ha cambiato tutto»

Adrian, fantasista e uomo decisivo del Parma di oggi, ha commentato in maniera soddisfatta la prestazione dei suoi compagni contro l’Inter.LAVORO DI SQUADRA – Adrian, autore del primo gol del Parma contro l’Inter, si è detto soddisfatto del pareggio ottenuto dai suoi oggi al Tardini. Le sue parole nel post-in collegamento con Sport Mediaset: «Nel primo tempo siamo andati in svantaggio 0-2, per me è stato difficile. Affrontavamo una delle squadre più forti del mondo ma abbiamo creato situazioni per segnare. Nel secondo tempo è statoorgoglio e passione, abbiamo pareggiato. Peccato perché potevamo anche vincere, però sono orgoglioso dei miei compagni che hanno dato. Io ho visto un primo e secondo tempo uguale, glila. Il secondo gol preso nel primo tempo è stato fortunato, lo potevamo evitare.