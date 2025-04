Spettacoloitaliano.it - Maria Fano età, figli, lavoro, vita privata: chi è l’ex moglie di Antonello Fassari

Leggi su Spettacoloitaliano.it

chi è ladiè ladi, uno degli attori più noti dello spettacolo italiano. È entrato nel cuore dei telespettatori italiani soprattutto con gli iconici ruoli di Puccio nella fiction I ragazzi della terza C e Cesare Cesaroni nella fiction I Cesaroni. Ha iniziato la sua carriera teatrale nel 1975, dopo aver frequentato l’Accademia d’arte drammatica “Silvio d’Amico”. Ha poi lavorato in cinema e televisione, partecipando a film come “Montecarlo Gran Casinò”, “Il muro di gomma”, “Suburra” e “Romanzo Criminale”. Nellaha sempre mantenuto la privacy distante dai riflettori. Si è sposato proprio con lei. Chi è? Ecco la sua biografia e laetà e biografiaData di nascita:età 70 anni è ladi, attore italiano nato il 4 ottobre 1952.