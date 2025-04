Anteprima24.it - Addio ad Antonello Fassari, la fama con ‘Avanzi’ e ‘I Cesaroni’: il dolore di Claudio Amendola

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto a 72 anni, tra gli attori italiani, con inclinazione comica, più popolari grazie alla partecipazione a programmi tv cult come Avanzi e a serie televisive amate come i Cesaroni in cui interpretava l’oste Cesare. “Sarai per sempre mio fratello”:piange la morte di, l’attore con cui ha condiviso l’avventura dei Cesaroni e non solo: “Per me è un pezzo di vita che va via. Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”, aggiunge commosso.L'articoload, lacone ‘I: ildiproviene da Anteprima24.it.