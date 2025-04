Sergio Mattarella riceve il Premio per la Sussidarietà

Leggi su Ildenaro.it

Il presidente della Repubblica,, ha ricevuto il primoper la Sussidiarietà, istituito dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Ilgli è stato consegnato dal presidente della Fondazione, Giorgio Vittadini, in una cerimonia svoltasi al Quirinale nella mattinata del 4 aprile. Nel suo intervento introduttivo, Vittadini ha spiegato che è sembrato naturale insignire il presidentedi questo primo“per essersi distinto durante i suoi mandati per l’attenzione e l’impegno a favore della diffusione di tale principio (di sussidiarietà, ndr.) e di tale cultura, riconosciuti come valori fondanti in un sistema-Paese prospero, coeso e solidale e in cui ogni persona sia considerata unica e irripetibile”. Dopo il discorso di Vittadini, di cui riferiamo più avanti in questo articolo, e la consegna del(una scultura di Carlo Steiner che simboleggia la “bio-diversità umana”) il capo dello Stato non si è limitato a parole di circostanza, ma ha svolto una argomentazione ricca di contenuti, appassionata, in un sostanziale dialogo con le riflessioni esposte da Vittadini.