Nintendo Switch 2 ecco tutti i giochi di Switch 1 che riceveranno un upgrade gratis

Con l’uscita di2 prevista per il 5 giugno, i fan non vedranno solo nuovicome Mario Kart World o Donkey Kong Bananza, ma potranno anche riscoprire vecchi titoli grazie agratuiti pensati per sfruttare al meglio il nuovo hardware. L’annuncio è arrivato direttamente da, che ha chiarito come alcuniper la primaaggiornamenti tecnici gratuiti, migliorando prestazioni e qualità visiva senza alcun costo per chi possiede già il gioco.L’elenco dei titoli confermati dalla Grande N è il seguente (grazie a CNET):ARMSCaptain Toad: Treasure TrackerSuper Mario OdysseySuper Mario 3D World + Bowser’s FuryClubhouse Games: 51 Worldwide ClassicsThe Legend of Zelda: Link’s AwakeningThe Legend of Zelda: Echoes of WisdomGame Builder GarageNew Super Mario Bros.