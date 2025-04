Zonawrestling.net - Jon Moxley condivide la sua ansia per i talenti emergenti:”Non tutti ce la faranno”

Jonnon ha mai avuto paura di dire le cose come stanno e ora il quattro volte campione del mondo AEW si apre su ciò che davvero gli toglie il sonno. E no, non si tratta di match sanguinosi o della pressione di essere campione, ma della paura che alcune delle future star della AEW possano non raggiungere mai il loro potenziale. In un’intervista sincera con The Knockturnal, Mox ha raccontato tutto senza filtri: “Potrei facilmente nascondermi nello spogliatoio o tornare in hotel e sparire. Non è che devo per forza essere qui, giusto? Quindi, dai, cogli l’occasione, ti sto dando la possibilità.” ha detto, sottolineando quanto resti disponibile per i giovani. Ma teme che quell’opportunità, da sola, potrebbe non bastare:“La cosa che mi tiene sveglio la notte è pensare che ci siano ragazzi e ragazze in All Elite Wrestling che, dopo qualche anno, si guarderanno indietro e si renderanno conto di non aver mai visto il potenziale dentro di sé.