Milan-Fiorentina 2-2 | il tabellino

Milan - Fiorentina 2-2 RETI: 7` aut. Thiaw, 10` Kean, 23` Abraham, 64` Jovic Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijn. Leggi su Calciomercato.com 2-2 RETI: 7` aut. Thiaw, 10` Kean, 23` Abraham, 64` Jovic(4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijn.

Serie A, Monza-Como 1-3, Parma-Inter 2-2, Milan-Fiorentina 2-2. Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-2: incubo Musah, Jovic dà la scossa. Bene i portieri Maignan e De Gea. Serie A: in campo Milan-Fiorentina 0-1 DIRETTA. Milan-Fiorentina 2-2: la partita. Milan-Fiorentina 2-2, report e pagelle: i viola vanno avanti, Abraham e Jovic salvano Conceiçao. Milan-Fiorentina 2-2: risultato finale e highlights. Ne parlano su altre fonti

Il Milan rimonta la Fiorentina da 0-2 a 2-2, ma il pari non serve a nessuno - Il Milan rimonta due goal contro la Fiorentina, ma il pareggio non basta per alimentare le speranze europee. Finisce 2-2 a San Siro ... (msn.com)

Il solito Milan costretto a inseguire: 2-2 con la Fiorentina, l'Europa resta lontana - Siamo nella fase del campionato in cui i tecnici evitano accuratamente di definire "decisive" le sfide ma è evidente che, dall'ottica del Milan, un successo risulti una via necessaria per non veder al ... (msn.com)

Milan-Fiorentina 1-2, il risultato LIVE - Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare al Meazza contro la Fiorentina in campionato, l’ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi casalinghi consecutivi contro i viola in Serie A ... (sport.sky.it)