Volley maschile Superlega | Perugia piega per 3-0 Civitanova nella prima partita delle semifinali

Leggi su Sportface.it

in tre set. Iniziano così ledei playoff di2024/2025, con lavalida per gara-1 andate in scena questa sera. A, i Block Devils gestiscono unacombattuta.non è riuscita a conquistare nessun parziale, mae nell’ultima frazione si è dimostrata tenace e ha messo in difficoltà gli avversari. Iltorna in campo domani, con latra Trento e Piacenza.torneranno in campo settimana prossima, il 12 aprile, per la secondadel turno di semifinale. Si giocherà in casa della Lube, affamata di rivincita e con l’obiettivo di ribaltare il risultato di oggi., invece, tornerà in campo per consolidare il risultato e avvicinarsi alla finale.: LA CRONACAvince per 3-0 contro