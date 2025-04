Partenza shock e mazzata Conceicao | Milan nel caos

Milan strappa un punto dal match in casa con la Fiorentina: ora la Champions è un miraggioUna partita pazza a San Siro tra Milan e Fiorentina con il pareggio per 2-2 tutto sommato corretto per quanto visto in campo. I Viola hanno giocato una prima frazione perfetta, specialmente ad inizio gara, salvo poi cedere il passo una ripresa totalmente rossonera.Partenza shock e mazzata Conceicao: Milan nel caos (Lapresse) – tvplay.itAll'autogol di Thiaw e la rete di Kean rispondono prima Abraham e poi Jovic, al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato al Maradona contro il Napoli. Un punto a testa che smuove la classifica, ma nulla più.Il distacco tra le due rimane dunque invariato con i toscani che restano avanti di quattro punti, a pari merito con Lazio e Roma che però devono giocare domani rispettivamente contro Atalanta a Bergamo e Juventus.

