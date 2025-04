Basket | Trapani espugna Tortona e si gode la vetta Trento batte Scafati

Trapani continua a vincere: espugnata Tortona nell'anticipo della 25a giornata di Serie A 2024-2025, fatto questo che vale la prima posizione solitaria almeno per qualche ora. Rimane tra le inseguitrici Trento, che si mantiene a due punti grazie al successo nei confronti di Scafati e in attesa delle evoluzioni dei confronti di domani e lunedì.DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GIVOVA Scafati 88-78Non basta a Scafati un Andrea Cinciarini da antologia, con 26 punti e 32 di valutazione: Trento ritorna a vincere dopo due sconfitte consecutive, e lo fa di fronte al pubblico amico per tenere vivo il sogno della vetta della classifica. Si parte con tanto equilibrio: Cinciarini e Akin da una parte, tanto Cale dall'altra fanno la voce grossa. Forray fa il bello e il cattivo tempo, Ford no, Maxhuni neppure e a fine primo quarto è 21-18.

