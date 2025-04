Basket Serie A | Trento vince su Scafati Trapani batte Tortona

Trento vince per 88-78 contro Scafati, Trapani supera per 101-91 Tortona. Sono questi i risultati dei due anticipi della venticinquesima giornata di Serie A 2024/2025 di Basket. Trento si impone in casa, rimanendo in lotta per le prime posizioni della classifica. Scafati, invece, incassa una nuova sconfitta, confermando le difficoltà che la squadra sta vivendo in questa stagione. A Tortona, Trapani ha la meglio sui padroni di casa in una partita che ha attraversato fasi altalenanti.Head Coach Jasmin Repesa Trapani Shark during the LBA Italy Championship match between Openjobmetis Varese vs Trapani Shark, in Varese, Italy, on October 19, 2024Trento-ScafatiTrento vince su Scafati per 88-78. La partita si apre con un quarto equilibrato. Le due formazioni si danno battaglia per i primi minuti sul parquet, con Trento che poi allunga di alcuni possessi. Leggi su Sportface.it per 88-78 controsupera per 101-91. Sono questi i risultati dei due anticipi della venticinquesima giornata diA 2024/2025 disi impone in casa, rimanendo in lotta per le prime posizioni della classifica., invece, incassa una nuova sconfitta, confermando le difficoltà che la squadra sta vivendo in questa stagione. Aha la meglio sui padroni di casa in una partita che ha attraversato fasi altalenanti.Head Coach Jasmin RepesaShark during the LBA Italy Championship match between Openjobmetis Varese vsShark, in Varese, Italy, on October 19, 2024super 88-78. La partita si apre con un quarto equilibrato. Le due formazioni si danno battaglia per i primi minuti sul parquet, conche poi allunga di alcuni possessi.

