Milan-Fiorentina Reijnders | Non capisco i gol che subiamo Dobbiamo…

Reijnders, giocatore rossonero ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Fiorentina, partita della 31^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Reijnders: “Non capisco i gol che subiamo. Dobbiamo…” Leggi su Pianetamilan.it Tijjani, giocatore rossonero ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 31^ giornata della Serie A 2024-2025

Milan-Fiorentina, Reijnders: “Ogni partita succede la stessa cosa. Non so …”. LIVE MN - Verso Milan-Fiorentina: Reijnders non al 100% ma comunque titolare. Abraham confermato lì.... Milan-Fiorentina diretta Serie A: Jovic pareggia, è 2-2 finale. Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Palladino non cambia, Reijnders gioca. Formazioni ufficiali Milan-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Tomori, Reijnders, Gimenez, Gosens, Adli e Gudmundsson. Milan inedito con la Fiorentina. Reijnders non sta bene, Chukwu e Tomori provati coi titolari. Ne parlano su altre fonti

Milan Fiorentina, Reijnders perplesso a fine gara: “Non capisco davvero, sono incredulo” - Finisce in parità il match valido per l'anticipo serale di serie A tra Milan e Fiorentina. Grande reazione del club rossonero. (spaziomilan.it)

Milan-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Milan-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... (fanpage.it)

Milan-Fiorentina, allarme Reijnders: oggi non si è allenato. Tomori provato tra i titolari - Vigilia di Milan-Fiorentina, sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambi i club. Non arrivano buone notizie per Sergio Conceicao: il forte centrocampista. (msn.com)