Marelli non ha dubbi | Il gol di Thuram è regolare Zalewski rischia tanto ma…

Marelli commenta gli episodi arbitrali chiave del match disputatosi tra Parma e Inter oggi pomeriggio e terminato con un pareggioIntervenuto ai microfoni di DAZN, Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato gli episodi arbitrali chiave dell'anticipo delle 18:000 tra Parma e Inter.SUL GOL DI Thuram – «Check prolungato per vedere se c'è un tocco di braccio di Thuram, da un'immagine non c'è la certezza di un tocco, anzi c'è sempre spazio tra il pallone e il braccio di Thuram. Da alcune inquadrature il dubbio potrebbe rimanere, da quella frontale i dubbi sono stati tolti».RIGORE CARLOS AUGUSTO CAMARA – «Il Parma protesta, Camara va via, Carlos Augusto appoggia la mano ma non c'è un contatto basso, questo è molto importante. Solo una leggera spinta, non può portare ad un calcio di rigore».

