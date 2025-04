Serie A Milan-Fiorentina 2-2

Milan rimonta due reti alla Fiorentina, ma la Champions resta lontana. Letale l'avvio viola. Errore di Musah, Palla a Gudmundsson che centra,Thiaw fa autogol (7'). Dodo rimette in mezzo un cross lungo, Kean è puntuale (10'). Il Milan barcolla,la combinazione AbrahamPulisic-Abraham (23') lo tiene a galla. Strepitoso De Gea nella ripresa:un muro su cui si schiantano Abraham (testa), Reijnders e Pulisic.Maignan chiude Beltran. Imbucata di Tomori, difesa viola incerta, sbuca Jovic per il pari (64'). Grande uscita di De Gea su Jovic. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.50 Ilrimonta due reti alla, ma la Champions resta lontana. Letale l'avvio viola. Errore di Musah, Palla a Gudmundsson che centra,Thiaw fa autogol (7'). Dodo rimette in mezzo un cross lungo, Kean è puntuale (10'). Ilbarcolla,la combinazione AbrahamPulisic-Abraham (23') lo tiene a galla. Strepitoso De Gea nella ripresa:un muro su cui si schiantano Abraham (testa), Reijnders e Pulisic.Maignan chiude Beltran. Imbucata di Tomori, difesa viola incerta, sbuca Jovic per il pari (64'). Grande uscita di De Gea su Jovic.

