Milan-Fiorentina LIVE 2-2 | pareggia Jovic! Poi Maignan strepitoso su Kean e De Gea salva su Theo Hernandez

Milan-Fiorentina, 31esima giornata di Serie A. Milan-Fiorentina 2-2 MARCATORI: 7` autorete Thiaw (F), 10` Kean (F), 23` Abraham (M), 64` Jovic. Leggi su Calciomercato.com , 31esima giornata di Serie A.2-2 MARCATORI: 7` autorete Thiaw (F), 10`(F), 23` Abraham (M), 64`

Milan-Fiorentina LIVE. Milan-Fiorentina diretta Serie A: Jovic pareggia. LIVE Milan-Fiorentina 2-2 Serie A 2024/2025: Theo Hernandez in azione. LIVE Milan-Fiorentina 2-2: Jovic riporta il Diavolo in parità, De Gea e Maignan murano tutto. Serie A, Milan-Fiorentina 2-2 al 63': viola in corsa per l’Europa - Milan-Fiorentina 1-2 dopo i primi 45’. Milan-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025. Ne parlano su altre fonti

Milan-Fiorentina 1-2, il risultato LIVE - Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare al Meazza contro la Fiorentina in campionato, l’ultima volta che ha ottenuto almeno cinque successi casalinghi consecutivi contro i viola in Serie A ... (sport.sky.it)

Milan-Fiorentina LIVE 2-2: pareggia Jovic! - Milan-Fiorentina, 31esima giornata di Serie A. Milan-Fiorentina 2-2 MARCATORI: 7` autorete Thiaw (F), 10` Kean (F), 23` Abraham (M), 64` ... (msn.com)

Milan-Fiorentina LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Milan-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... (fanpage.it)