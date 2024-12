Zon.it - Policastro, intossicazione da monossido di carbonio: famiglia in ospedale

Leggi su Zon.it

, Santa Marina – Un’interaoriginaria del Napoletano è stata ricoverata per un’dadi, probabilmente causata da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. L’incidente si è verificato ieri in un appartamento di, coinvolgendo cinque persone, tra le quali due bambine.I soccorsiSul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno trasferito i membri dellaall’dell’Immacolata di Sapri. Per le due bambine, una di dieci anni e l’altra di otto, è stato necessario un ulteriore trasferimento con eliambulanze al Santobono di Napoli. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi.Le indaginiI carabinieri hanno avviato accertamenti per determinare le cause esatte dell’e verificare eventuali responsabilità legate al malfunzionamento dell’impianto.