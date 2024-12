Mistermovie.it - Mister Movie | Le Migliori Scene d’Azione di Captain America nel Marvel Cinematic Universe

Leggi su Mistermovie.it

Il(MCU) è noto per le sue spettacolari sequenze, esi è distinto come protagonista di alcuni dei momenti più iconici. Dai combattimenti contro alieni agli scontri con amici e nemici, Steve Rogers ha lasciato un segno indelebile nelle battaglie epiche del franchise. Ecco un’analisi delle sue, selezionate in base al loro impatto e alla centralità di Cap nella trama.La Battaglia di New York – The Avengersclass="wp-block-heading">Il terzo atto di The Avengers di Joss Whedon ha dimostrato che l’MCU era diventato un fenomeno culturale. La celebre ripresa a 360° della formazione originale dei Vendicatori, culminata concome leader, è diventata iconica.Durante l’assalto dei Chitauri, ogni eroe ha avuto il proprio momento, ma è stato Cap a mantenere il team unito, dirigendo le operazioni con la sua classica leadership.