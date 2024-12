Tvplay.it - Milan, Conceicao parla in conferenza stampa: prevista una sorpresa, i dettagli

Leggi su Tvplay.it

Ilha fissato ladi presentazione di Sergiocome nuovo allenatore dei rossoneri. In sala èanche una “”.La fine dell’anno solare per ilè stata all’insegna dei grandi cambiamenti. Prima ancora che si concludesse l’ultima sfidain calendario per il 2024, ovvero quella poi pareggiata contro la Roma, il destino del tecnico Paulo Fonseca era già stato praticamente stabilito dalla dirigente. In seguito a un approccio stagionale che ha comportato risultati altalenanti e un’identità di gioco ancora del tutto da trasferire alla rosa dei calciatori, la società ha deciso di interrompere il rapporto professionale con il lusitano.inuna, i(LaPresse) – tvplay Una decisione che ha sorpreso molto nella gestione dei tempi, ma probabilmente gli stessi potrebbero essere compresi alla luce della clausola contrattuale, i cuisono emersi nel corso della giornata dell’esonero.