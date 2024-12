La fine dell’anno di Slot in una forma scintillante

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-29 21:12:00 Giorni caldissimi in redazione!Il Liverpool ha ottenuto buoni vincitori mentre domenica la capolista ha superato cinque volte il West Ham allo stadio di Londra.Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Diogo Jota hanno segnato i gol mentre la squadra di Arneha chiuso l’anno in modo impressionante.La vittoria significa che i Reds si spostano di otto punti in testa alla classifica della Premier League, mentre gli Hammers rimangono al 13° posto, nove punti sopra la zona di scarto.Chiudiamo il 2024 con una vittoria nella Capitale #WHULIV pic.twitter.com/rIBrfWon7v—Liverpool FC (@LFC) 29 dicembre 2024All’inizio della partita, il West Ham era imbattuto da quattro partite, inclusa una vittoria per 1-0 sul Southampton il giorno di Santo Stefano.