La bufala dell’hotel di lusso francese acquistato da Zelensky per 88 milioni di euro

Circola il video di un presunto servizio televisivo in cui si sostiene cheabbiaun hotel diin Francia per una somma pari a 88di. L’albergo in questione sarebbe il Palace des Neiges, situato nella località sciistica di Courchevel. La clip proviene da un sito internet chiamato Les Echos de la France, creato appositamente per la diffusione di notizie false da parte della propaganda russa.Per chi ha frettaLa società Monte-Carlo BSM, proprietaria dell’albergo dal 2023, ha smentito la fantomatica vendita.Il video è stato diffuso da un falso sito di informazione creato a fine novembre 2024 per diffondere la falsa notizia.La falsa notizia viene supportata da un sito falso, creato sempre a fine novembre 2024 che indica la proprietà a una società posseduta da