Inter-news.it - Inter, nuova partnership! NTS Sport diventa Official Supplier: tutti i dettagli

Stretta di mano fra l’e NTS, chel’del Club. A pochi giorni dalla sfida di Supercoppa Italiana, nasce unacollaborazione: eccosull’accordo.COLLABORAZIONE – Sul sito ufficiale dell’si legge: «FCnazionale Milano è lieta di annunciare l’accordo dicon NTS, chedel Club per le stagioniive 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Durante questo periodo, fornirà soluzioni all’avanguardia per la realizzazione e manutenzione degli impiantiivi sintetici utilizzati dal Club, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e innovazione nel settore, contribuendo a garantire prestazioni eccellenti sia in campo che fuori».collaborazione con NTS: ecco la sua storiaSTORIA – Il comunicato dell’continua spiegando: «Fondata nel 1989 con il nome New Tennis System, l’azienda ha saputo evolversi per affrontare le nuove sfide del settore, estendendo la propria competenza ben oltre il tennis.