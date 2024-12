Lopinionista.it - Film al cinema gennaio 2025: il programma

Leggi su Lopinionista.it

Dal 1°l’attesissimo “Nosferatu” e il “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim”, “Mickey 17” per gli amanti della fantascienzaIl nuovo anno inizia col botto amici cinefili. Il 1°arriva l’attesissimo “Nosferatu”, il quale racconta la storia di una giovane donna perseguitata da un antico vampiro della Transilvania nella Germania del diciannovesimo secolo. Da fonti autorevoli, posso già anticiparvi che questo, attesissimo dagli estimatori del genere horror, ha conquistato la critica, soprattutto per la bellezza delle immagini del regista Robert Eggers; ogni inquadratura appare come un dipinto. La bravura di Willem Dafoe nel ruolo di Orlok (Nosferatu) non si discute. Un attore capace di immergersi in ogni personaggio gli venga affidato. Ottima prova anche per Lilly Rose Depp, figlia di Jhonny Depp, che ha dimostrato di essere un’attrice eccellente e nel ruolo di Ellen, la donna che ha preso il cuore del vampiro, ha dato il meglio di sé stessa.