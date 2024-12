Lanazione.it - Elanain Sharif, prosciolto l’attore italo-egiziano arrestato al Cairo

Terni, 30 dicembre 2024 – Sarebbe statodall’accusa di produzione e diffusione di materiale pornograficoharda inizio novembre al. L’uomo, residente a Terni, si trovava in carcere in Egitto. “Fermato per i contenuti su Facebook”. Ore d’ansia per l’italianoin Egitto A rendere nota la notizia è l'avvocato Alessandro Russo che assiste la madre che vive a Foligno. "Secondo quanto mi è stato riferito, sembra che sia stato assolto e domani dovrebbe essere liberato ed è già stato convocato dal console. Il lavoro fra Farnesina e consolato sul posto, unitamente al legale, ha consentito di ottenere il proscioglimento in una vicenda piuttosto delicata".