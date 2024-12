Dovete uscire dalla casa Grande Fratello la brutta notizia a poche ore dalla diretta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilnon va in vacanza e tiene compagnia agli italiani anche durante le festività natalizie. Alfonso Signorini è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 per salutare insieme al pubblico l’anno che sta per concludersi, lunedì 30 dicembre. Il programma continua a intrattenere i telespettatori con dinamiche sempre più avvincenti, pronte a regalare nuove sorprese. Tra gli argomenti caldi che verranno trattati nella puntata del 30 dicembre ci sono, innanzitutto, il riavvicinamento di Shaila e Lorenzo, che nelle ultime settimane sembravano essersi allontanati, ma che ora sembrano aver trovato di nuovo un equilibrio. Un altro punto focale sarà il rapporto tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma, che recentemente si sono baciati. Non mancherà, poi, il momento dedicato a Javier e Chiara: il loro flirt è giunto al termine e, ovviamente, Signorini non perderà l’occasione di approfondire questa situazione.