Dalla varsity jacket al bomber dalle stratificazioni sui pantaloni ai collant

Guardandosi in giro, si ha l’impressione che negli ultimi tempi la minigonna sia stata messa un po’ da partesue “colleghe” midi e lunghe, spesso tra le tendenze top delle stagioni passate. Adesso però le cose sembrano essere cambiate e la gonna corta nera in particolare sta riconquistando un posto d’onore tra i capi dell’armadio più gettonati, soprattutto per le giovanissime. A conquistare, oltre al fatto di puntare su un colore non colore furbo e passepartout, è la possibilità di scegliere la minigonna nera in tante forme diverse tra loro. Spaziando da quella a tubino a quella svasata, dal modello plissettato a quello a palloncino, fino alla più aderente.Se è perfetta durante i mesi più caldi, anche in inverno può riservare grandi sorprese, rendendosi protagonista di look fantasiosi e tutt’altro che banali.