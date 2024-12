Anteprima24.it - Crisi al Comune, “Controvento”: si torni subito alle elezioni

Tempo di lettura: 2 minutiLa nota stampa dell’associazione politica “” sugli accadimenti deldi Avellino:“L’ìntervista che Gianluca Festa ha rilasciato a “Il Mattino”, nel suo spregiudicato delirio di onnipotenza, consente di assumere ulteriori e inquietanti elementi su quanto avvenuto all’interno della coalizione civica prima, durante e dopo le ultimeamministrative.Quando il consigliere regionale Livio Petitto, fautore ora pentito della carriera politica di Laura Nargi, vorrà spiegare chi e come abbia imposto la candidatura dell’ex vicesindaco di Festa, avremo un quadro ancora più chiaro. Intanto ce n’è abbastanza per chiedersi quale colpa abbia commesso la città di Avellino per meritarsi tutto questo e subire gli effetti strazianti di una vicenda iniziata da almeno una decina d’anni.