"Contenti di quanto fatto . Il ritorno sarà molto duro"

Il Fossombrone si sta preparando per la seconda parte del campionato. Fino a oggi sono in programma le consuete sedute d’allenamento, poi domani e l’1 gennaio mister Fucili ha concesso due giornate di riposo. Dal 2 gennaio ripartirà la settimana tipo in vista della trasferta di domenica 5 gennaio a Teramo. Nell’ambiente si registra un clima di fiducia e di consapevolezza dei propri mezzi anche se la seconda parte del torneo, con diverse società che hannoricorso al mercato,ancora più difficile. "La vittoria ad Isernia - dice il dg Marco Meschini - è stata fondamentale per continuare a crescere e a migliore la nostra autostima dopo un periodo che ci aveva negato il risultato. Per quando riguarda il girone di andata molte squadre hanno rispettato i pronostici soprattutto parlo dell’alta classifica, noi stiamo riuscendo a giocarcela ogni domenica senza avere assilli di classifica e altre pensieri che non portano a niente, per cui chiaramente siamoma sappiamo anche che le difficoltà raddoppieranno nel girone di