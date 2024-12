Come un terremoto Choc nella città italiana l’enorme boato sveglia e terrorizza i residenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

serata di sabato 28 dicembre, un grave episodio di vandalismo ha scosso il quartiere San Giovanni di Ivrea, dove un ordigno rudimentale è esploso in viale Friuli, precisamente all’altezza del numero 5. La potente deflagrazione ha provocato danni ingenti, coinvolgendo veicoli parcheggiati e strutture circostanti, ma fortunatamente non ha causato feriti.Secondo le testimonianze di alcuni, l’esplosione è stata talmente violenta che è stata paragonata a un. Diversi abitanti del condominio danneggiato, spaventati dal, si sono precipitati all’esterno e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e alla polizia di stato, che hanno proceduto a mettere in sicurezza l’area e a coordinare le operazioni di indagine.