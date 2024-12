Iltempo.it - Come inizia il 2025? Sottocorona e gli effetti prolungati dell'alta pressione

Nessuno stravolgimento del tempo fino alla fine'anno. A dare una buona notizia agli italiani ci pensa il meteorologo di La7 Paolonel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “L'si manifesta, nelle immagini da satellite, con la mancanza su gran parte'Europa di nuvole intense, quelle forti, quelle che portano precipitazioni, che sono quelle bianche, che fanno un po' da cornice alla zona di. Nell'ci sono ombre più basse, vale a dire nuvole stratificate sottili, ma intense difficilmente danno precipitazioni significative, però d'invernoappunto è anche dei cieli sereni, ma non sempre e soltanto cieli sereni”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno da parte'esperto meteo: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 30 dicembre, vede una quasi totale assenza di nuvole sul terra, però sul mare il grigio comincia ad affacciarsi.