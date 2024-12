Anteprima24.it - Collegamento tra l’area ASI Caivano e la statale sannitica

Tempo di lettura: 5 minutiDa oggi anche Google dovrà aggiornare le sue mappe. Il traffico veicolare sulla strada87 NCproveniente da Marcianise e diretto alla zona ASI die, viceversa, quello in uscita dalindustriale in direzione Marcianise – costituito, in entrambi i casi, per la maggior parte da mezzi pesanti – potrà ora farlo direttamente, senza effettuare percorsi tortuosi e senza impattare sulla viabilità ordinaria, con una riduzione notevole dei livelli di congestionamento stradale, dei tempi di percorrenza e dell’inquinamento atmosferico e acustico del. Sono state inaugurate questa mattina, infatti, le rampe didiretto tra la zona ASI di, in località Pascarola, e la ex SS87 NC, più nota come, in direzione Marcianise, che vanno a completare lo svincolo nei due sensi di marcia.