Liberoquotidiano.it - Chirurgia, la gamba bionica di Mario salvata da una protesi di caviglia su misura

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Unadicostruita susalva ladi, paziente 80enne protagonista di un raro intervento eseguito al Policlinico Gemelli di Roma e definito "unico nel suo genere". Una travagliata storia a lieto fine cominciata una decina di anni fa quando, ex coltivatore diretto, fu colpito da un cancro alle ossa.Ancora oggi, nonostante gli anni e gli acciacchi,continua a occuparsi del suo orticello in una campagna in provincia di Viterbo. Ma sono tanti gli ostacoli che l'anziano ha dovuto superare e che sono iniziati 10 anni fa con un dolore sempre più forte e insistente alladestra. Dopo una serie di esami, l'ortopedico consultato dagli ha comunicato che quei fastidi erano causati da un tumore osseo raro (un adamantinoma) a carico della tibia.