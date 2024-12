Ilrestodelcarlino.it - "C’è la Fermana, non culliamoci sugli allori"

La telenovela Sbaffo, come nelle migliori tradizioni dei romanzi sudamericani, è lungi dall’essere arrivata al capolinea e mentre la bionda chioma del capitano scorrazza, ancora timidamente al "Tubaldi" (ormai l’infortunio al legamento crociato posteriore è in via di definitiva risoluzione), il resto della truppa è concentrato sull’avvio del girone di ritorno che decreterà gran parte del futuro della Recanatese. Da una parte ci sono ulteriori sofferenze dall’altra, invece, c’è la prospettiva di una stagione meno tribolata e magari, udite udite, con qualche soddisfazione, il che sarebbe "tanta roba" considerati i patemi trascorsi e l’inizio da incubo. "Intanto ci attende la– spiega il direttore tecnico, Josè Cianni tra l’altro un ex – e sicuramente sarà una sfida complicata, contro una compagine affamata di punti ed appena reduce dal cambio di allenatore.