Oasport.it - ATP Brisbane, Kyrgios: “Felice di essere tornato”; Djokovic: “Ho seguito i suoi consigli in doppio”

Leggi su Oasport.it

Comincia con una vittoria il cammino dell’inedita coppia diformata da Novake Nickall’ATP 250 di, primo torneo ufficiale della nuova stagione. Il serbo e l’australiano si sono imposti per 6-4 6-7 10-8 (al match tie-break) sulla formazione composta dall’austriaco Alexander Erler ed il tedesco Andreas Mies, facendo divertire il pubblico aussie e scaldando i motori in vista del debutto in singolare.“Voglio ringraziare Nick per aver giocato. L’altro giorno ha detto che sarebbe stato un piacere giocare con lui. E lo è. È un piacere. Sonodi condividere il campo con lui per il suo ritorno. Non ho giocato molte partite dinegli ultimi cinque anni, quindi ho fatto tutto quello che mi ha detto di fare e abbiamo vinto“, le dichiarazioni a caldo di Nole dopo la partita.