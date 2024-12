Lanazione.it - Alcol e droga: controlli immediati e tolleranza zero

Il vero giro di vite è sulle sanzioni per chi si mette alla guida sotto l’effetto dio droghe. Il nuovo Codice introduce sanzioni severe per chi guida in stato di ebbrezza, con multe e sospensione della patente che variano in base al livello dinel sangue. Lo stesso trattamento viene riservato a chi assume sostanze stupefacenti prima di accendere il motore. Il Codice prevede l’introduzione di test salivari direttamente sul luogo del controllo. Se il tassoemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la sanzione sarà compresa tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi, invece, se il tassoemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.