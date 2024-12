Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991 a caccia dell’impresa: sfida a Scandicci per sognare le final four di Coppa Italia

Copia-incolla. Due anni fa ilsi affacciava ai quarti die didopo un ottimo avvio di campionato, successivo ad una salvezza conquistata in extremis l’anno prima, e si ritrovava are, facendo il colpo grosso, anzi, grossissimo al PalaWanny conquistando il biglietto per le. Anche quest’anno le rossoblù, sorpresa di questo avvio di campionato con il 5° posto conquistato giovedì battendo Busto, oggi (domenica 29 dicembre) alle 16 si trovano di fronte la stessa avversaria nello stesso turno.Considerando che l’obiettivo dichiarato della società, la salvezza, si può già dire raggiunto, ora è lecito che i tifosi sognino, ma, come ribadito dallo stesso coach Carlo Parisi, fondamentale restare però con i piedi ben saldi a terra. Perché la strada è ancora lunga e questo gruppo non deve sciupare quanto di buono mostrato finora.