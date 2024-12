Pronosticipremium.com - Roma, oggi a Milano per una grande occasione: senza scuse, senza rimpianti

Milan-non è solo una partita, è una. E non è solo un modo di dire: è la realtà. Non c’è spazio per illogici ottimismi o fantasie notturne, ma solo una consapevolezza ben radicata., i ragazzi di Claudio Ranieri hanno l’opportunità di dimostrare a se stessi e ai loro tifosi che questa stagione può ancora dire tanto.Laarriva apronta e con tutti gli uomini disponibili tranne Cristante, ancora infortunato, e un Ryan non al meglio per un fastidio al tendine, ma che non dovrebbe essere decisivo. Seppur con un paio di defezioni, Ranieri può schierare il suo undici migliore, con la possibilità di chiamare in causa uomini di qualità come Hermoso, Le Fée, Pellegrini ed El Shaarawy dalla panchina. Pisilli, se dovesse partire titolare, potrebbe essere l’ennesima sorpresa di una stagione che non smette di regalare emozioni.