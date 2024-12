Quotidiano.net - Roberto Pinotti: "Gli Ufo sono storia, da Mussolini al Pentagono. Ma non si interessano a noi"

Leggi su Quotidiano.net

, gli Ufo esistono davvero? "Ovviamente sì, ormai anche illo ha dichiarato ufficialmente con il documento del 21 giugno 2021".è uno dei massimi esperti internazionali e personaggio di riferimento del Cun, Centro ufologico nazionale; veneziano ma fiorentino di adozione, 80 anni, ha dedicato la sua vita e i suoi libri al fenomeno degli Oggetti volanti non identificati (e infatti l’acronimo italiano è Ovni). Li ha raccontati in 67 volumi tradotti in sette lingue e ora ne ha fatto un compendio con documenti inediti per Vallecchi dal titolo Ufo Italia. Daal(con lui ha collaborato Alfredo Lissoni): 596 pagine ricche di illustrazioni e di atti ufficiali di enti e governi di tutto il mondo. La scoperta che più le sta a cuore in questo volume è l’esistenza di un Gabinetto segreto voluto dal Duce nel 1933 e guidato addirittura da Guglielmo Marconi.