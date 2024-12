Sport.quotidiano.net - Robbiano, orgoglio a canestro. "Pronte a ribaltare i pronostici. La salvezza non è un miraggio»

Conclude bene l’anno il, che ha vinto nettamente in casa contro Bresso, 61-44. "È stata una bellissima prestazione da parte nostra – riconosce coach Marco Fumagalli –, le avversarie ci precedevano in classifica a quota 10 punti, ora li abbiamo raggiunti e siamo in un gruppone che può salire dal decimo al nono posto ed evitare i playout che condannano una squadra alla retrocessione". Le ragazze delhanno comandato dal primo all’ultimo minuto, spinte da Alice Panighetti e Angelica Sforza. "All’intervallo siamo riusciti ad andare sul +12, un vantaggio accumulato grazie alla prova eccellente di Julia Behring. Per lei si tratta della migliore partita stagionale, se giocherà su questi livelli per tutto il campionato sarebbe un grande colpo per noi. Contro Bresso Behring è stata immarcabile, ha giocato un incontro da migliore giocatrice in campo".