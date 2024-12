Ilgiorno.it - Pesa Vegia in sicurezza. Attesi 15mila spettatori

Unaanalcolica e sicura. Per la2025, in programma il 5 gennaio a Bellano, un appuntamento che si tramanda ininterrottamente da oltre quattrocento anni per ricordare il ritorno alle vecchie unità di misura - la, appunto -, sonofino avisitatori da tutto il mondo, probabilmente di più, in un piccolo paese stretto tra lago e monti che conta normalmente meno di 3.500 persone. E poi ci sono appunto gli abitanti, gli oltre 400 figuranti, i commercianti. Tutto deve svolgersi regolarmente, senza intoppi, senza incidenti. Proprio per impedire inconvenienti, piuttosto che disordini, che potrebbero rivelarsi disastrosi, è stato messo a punto un piano operativo. Intanto sarà vietato vendere bevande alcoliche durante l’intero svolgimento dell’evento all’esterno per tenere alla larga ubriachi molesti.