Unlimitednews.it - Papa Francesco “In famiglia serve l’ascolto, no teste basse sul cellulare”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Il dialogo è un elemento importante per una! Unache non comunica non può essere unafelice”. Cosìall’Angelus in piazza San Pietro, a Roma. “E’ bello quando una madre non inizia con il rimprovero, ma con una domanda”, sottolinea il Pontefice, che poi aggiunge: “Ascoltare è dare importanza all’altro, riconoscere il suo diritto di esistere e pensare autonomamente. I figli hanno bisogno di questo. Pensate bene, voi genitori, ascoltate i figli, hanno bisogno!”. “Un momento privilegiato di dialogo e di ascolto inè quello dei pasti – prosegue -. E’ bello stare insieme a tavola e parlare. Questo può risolvere tanti problemi, e soprattutto unisce le generazioni: figli che parlano con i genitori, nipoti che parlano con i nonni.