Scuolalink.it - NASpI: novità per domande in caso di malattia o infortunio

La(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è un fondamentale strumento di sostegno al reddito per i lavoratori che perdono involontariamente il proprio impiego. Con il messaggio INPS recentemente pubblicato, vengono introdotte importantiper agevolare e velocizzare la gestione dellenei casi particolari diconcomitanti alla cessazione del rapporto di lavoro. Tempi e modalità di presentazione della domandaL’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, stabilisce che la domandadeve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In base al momento della presentazione, la decorrenza della prestazione varia: Ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro tale termine.