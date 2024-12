Iltempo.it - MIRANO a noi: Cecilia Sala è solo l'ultimo caso degli ostaggi dell'Iran

Leggi su Iltempo.it

Esiste una «diplomazia»? Sul piano del diritto internazionale, no di certo. Ma l'pratica da anni quella che si può definire come un autentica Borsa dei prigionieri, un do ut des con il quale la diplomaziaiana mercanteggia gli scambi con quelle occidentali. Nella autentica città carceraria di Evin, dove filari di edifici articolano e distribuiscono i tanti gironi infernali dei condannati, asarebbe toccato il peggiore. La sezione 209. L'ala dei dissidenti politici, quella sotto strettissimo controllo dei Pasdàran. I miliziani che giurano fedeltà alKhamenei sarebbero gli autori materiali'individuazione e'arrestoa giornalista italiana. Il dettaglio è dirimente : i Pasdàran non rispondono né alle autorità di polizia, né al ministeroEsteri.