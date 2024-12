Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 6-3, 1-1 Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)30-0 Altro errore in risposta disu una seconda tutt’altro che impossibile da gestire.15-0 Scappa in lunghezza la risposta di dritto dello svizzero.1-1 Gioco: ottima palla corta giocata dall’elvetico.40-15 Si ferma a metà rete il rovescio lungolinea dello svizzero che si era costruito lo spazio per attaccare.40-0 Ace, il secondo della partita per.30-0 L’elvetico trova grande profondità con il dritto incrociato e provoca l’errore dell’avversario.15-0 Si ferma in rete il dritto lungolinea delche aveva bloccato bene la risposta.Al servizio Dominic1-0 Gioco: l’elvetico non trova il campo con la risposta sulla seconda del