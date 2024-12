LIVE – Civitanova-Milano 3-2 25-17 20-25 25-16 21-25 15-11 | quarti di finale Coppa Italia 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita deididella Del MonteSuperlegadi. La squadra di Giampaolo Medei, fresco bronzo al Mondiale per Club, scende sul campo di casa per vincere e tornare così nella Final Four didopo tre anni di assenza. I cucinieri arrivano da una prima parte di stagione molto altalenante, come dimostrano le ultime due partite: dopo la netta vittoria interna contro, è arrivata la sconfitta a Monza contro l’ultima della classe. La costanza di rendimento però conta poco in un torneo come la, dove i turni si giocano in gara secca.Gli uomini di Roberto Piazza questo lo sanno bene e vanno a caccia del colpaccio nella trasferta marchigiana per confermarsi tra le magnifiche quattro per il quarto anno consecutivo.