Ilrestodelcarlino.it - Lavoro senza sosta in vista del derby

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per il Castelfidardo sarà una domenica sul campo, ma di solo allenamento e partitella (ore 10) contro la Juniores biancoverde. Niente riposo per la formazione di Marco Giuliodori che si è fermata solo tre giorni per le festività natalizie riprendendo gli allenamenti nella giornata di venerdì. Non fermandosi neanche ieri e oggi. La squadra si allenerà anche domani e martedì. Il tutto per preparare al meglio ilin programma tra sette giorni in casa della Vigor Senigallia (prima giornata di ritorno), formazione che precede i fidardensi di tre punti in classifica. Ieri ancora Nanapere, uscito domenica nel secondo tempo nel match di Fermo per un problema all’adduttore, ha lavorato a parte. Assenti come ormai da tempo Osama (frattura alla mano) e Wilson Guella tornato in Francia e che dovrà restare a riposo per un mese per poi sottoporsi a ulteriori controlli per il rilascio del certificato di idoneità agonistica dopo il malore accusato in allenamento.