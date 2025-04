Flop del partito islamico a Monfalcone Fasan vince con il 70 la Lega si rafforza

Monfalcone, il “partito islamico” resta un miraggio. Un sogno coltivato nei caffè letterari, nei circoli intellettuali, negli inserti cultura della stampa “liberal”. Ma niente più.La città giuliana resta saldamente a destra, con Luca Fasan eletto con il 70%, numeri bulgari che travolgono l’avversario del Pd Diego Moretti. Ma tutti gli occhi erano puntati su un esperimento senza precedenti nel nostro Paese: “Italia Plurale”, la lista islamica composta da soli musulmani, con un imprinting strettamente religioso, che combatte per la poligamia e per nuove moschee, una nuova formazione fondata da Bou Konate, sostenuto da Aboubakar Soumahoro. Una novità borderline che ha fatto discutere, e che ha spaccato lo stesso centrosinistra.Ebbene, il nuovo marchio islamico ha fatto Flop. Panorama.it - Flop del partito islamico a Monfalcone: Fasan vince con il 70%, la Lega si rafforza Leggi su Panorama.it Per il momento, a giudicare dalle urne di, il “” resta un miraggio. Un sogno coltivato nei caffè letterari, nei circoli intellettuali, negli inserti cultura della stampa “liberal”. Ma niente più.La città giuliana resta saldamente a destra, con Lucaeletto con il 70%, numeri bulgari che travolgono l’avversario del Pd Diego Moretti. Ma tutti gli occhi erano puntati su un esperimento senza precedenti nel nostro Paese: “Italia Plurale”, la lista islamica composta da soli musulmani, con un imprinting strettamente religioso, che combatte per la poligamia e per nuove moschee, una nuova formazione fondata da Bou Konate, sostenuto da Aboubakar Soumahoro. Una novità borderline che ha fatto discutere, e che ha spaccato lo stesso centrosinistra.Ebbene, il nuovo marchioha fatto

Potrebbe interessarti anche:

Da eroe della sinistra a leader del partito islamico “italiano”: Soumahoro realizza la profezia di “Sottomissione”…

“Monfalcone è una città plurale. Dipingerla, come qualcuno tenta di fare per altri fini, come una realtà dove vengono soffocate le persone non è una visione in cui voglio star dentro. Siamo ...

“Vogliamo il diritto al velo”. In Svizzera nasce il partito islamico

Verrà ufficialmente fondato il 1 marzo, giorno di inizio del Ramadan, ed è in corso una campagna di reclutamento nelle moschee elvetiche

Monfalcone, Di Stefano: "Il Partito islamico propone l’imam sindaco con programma basato sulla shari'a, inaccettabile, vogliono solo il potere " - VIDEO

Il primo cittadino di Sesto San Giovanni ha denunciato sui social la vicenda A Monfalcone il partito islamico ha proposto come candidato sindaco l'imam, scatenando diverse polemiche. Una di queste ...

Flop del partito islamico a Monfalcone: Fasan vince con il 70%, la Lega si rafforza. Monfalcone, Sara Kelany denuncia il partito islamico: "Chi sono davvero" | .it. Monfalcone, debacle e bocciatura netta per il partito islamico: stravince il centrodestra. Monfalcone, stravince il centrodestra: travolti Pd e partito islamico | .it. Elezioni Monfalcone 2025, Fasan (cdx) eletto sindaco col 70,8%, Moretti (csx) al 26,2%, flop della lista islamica di Bou Konate (2,9%). Elezioni Monfalcone stravince il centrodestra col 70 affonda il partito islamico sostenuto da Soumahoro. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da mam-e.it: Elezioni a Monfalcone, trionfo del centrodestra con il 70%. Flop Lista Islamica di Bou Konate - La paura della lista di ispirazione islamica porta il centrodestra a trionfare nelle elezioni a Monfalcone. Ciononostante, quanto successo è già storia.

informazione.it riferisce: Elezioni a Monfalcone, centrodestra stravince comunali: flop lista islamica - Quando mancano soltanto due sezioni delle 36 alle elezioni comunali di Monfalcone (Gorizia) il risultato è scontato: il candidato del centro destra, Luca Fasan, è in vantaggio schiacciante (70,65%; co ...

Come scrive msn.com: Monfalcone resta al centrodestra, flop della lista islamica - Vittoria schiacciante per Luca Fasan con il 70,9%. Solo 343 voti (2,9%) al candidato sindaco della lista islamica “Italia plurale” che si presentava come la novità di questa tornata elettorale ...