Chi è Steve Witkoff inviato di Trump che tratta con Putin

Wired.it - Chi è Steve Witkoff, l'inviato di Trump che tratta con Putin Leggi su Wired.it Dal settore immobiliare alla diplomazia internazionale: il consigliere fidato del presidente sembra ancora lontano dal trovare un accordo sui territori ucraini

Steve Witkoff: Putin aperto a una pace permanente, ma restano nodi cruciali

L'inviato speciale Usa Steve Witkoff, che la scorsa settimana ha incontrato a Mosca Vladimir Putin, in un'intervista a Fox News, affermando che il presidente russo è aperto a "una pace permanente", ...

Steve Witkoff: accordo sui minerali con l'Ucraina atteso in settimana

L'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si attende che l'accordo sui minerali con l'Ucraina sia firmato in settimana. Lo afferma lo stesso Witkoff in un'intervista alla Cnn. ...

Steve Witkoff a Doha per negoziati su ostaggi e cessate il fuoco Israele-Hamas

L'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sarà a Doha martedì per tentare di raggiungere un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco fra Israele e Hamas. Lo riporta ...

